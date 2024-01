Ontknoping gedichtenwedstrijd

DOESBURG – Zondagmiddag 4 februari wordt in de Martinikerk in Doesburg de winnaar bekendgemaakt van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd. Dit jaar was het thema ‘Thuis’. Tientallen dichters uit binnen- en buitenland hebben zich hierdoor laten inspireren en dat leverde een aantal verrassende gedichten op. Het winnende gedicht komt een jaar lang aan een van de muren van de Martinikerk te hangen.

De ontknoping vormt het sluitstuk van een programma waarin de poëzie centraal staat en dat gepresenteerd wordt door Marian Grandia. Jan Ravensteijn draagt gedichten voor van dichters van naam en faam die zich ook aan het thema ‘Thuis’ hebben gewaagd. Zwaan Stam speelt piano en zingt daarbij toepasselijke liederen. Er is een bloemlezing uit het brede scala van ingezonden gedichten te horen en tussen al deze poëzie door zorgt saxofonist Bas van Dillen voor aangename adempauzes.

Wanneer de winnaar bekend is gemaakt, zal burgemeester Loes van der Meijs zijn of haar gedicht onthullen. De Martinikerk is vanaf 11.30 uur geopend, de toegang is gratis. Het programma begint om 12.00 uur en is rond 13.00 uur afgelopen. Na de onthulling door de burgemeester is er nog gelegenheid om samen wat te drinken.