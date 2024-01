Oerrr: wolven op de Veluwe

RHEDEN – Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen zondag 21 januari alles leren over de wolf op de Veluwezoom. Ze gaan vanaf het bezoekerscentrum met een gids op pad en leren alles over het huilen van de wolf en de sporen die het dier achterlaat. Ook praten ze samen over de komst van de wolf in Nederland. Niet iedereen is er blij mee, maar Natuurmonumenten verwelkomt het dier. Overigens is de wolf een dier dat diep in het bos leeft, dus de kinderen komen hem onderweg niet tegen.

Deze excursie duurtvan 14.00 tot 16.00 uur. Via natuurmonumenten.nl is een kaartje te koop voor wel kinderen als hun ouders.