Oefenen met patiëntenportaal

VELP – Contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt steeds vaker via smartphone, tablet of computer. Voor mensen die het nog lastig vinden om hiermee te werken, biedt Bibliotheek Velp een tweedelige cursus, waarin deelnemers leren omgaan met het zogenoemde patiëntenportaal van hun huisarts of ziekenhuis. Ze leren onder andere inloggen, hun medische gegevens bekijken en een afspraak inplannen en wijzigen. Het is handig om vast een beetje ervaring te hebben met smartphone, computer of tablet. De bijeenkomsten zijn op dinsdagen 16 en 23 januari, van 13.00 tot 15.00 uur in de bibliotheek. Aanmelden kan via 085-0184362, bibliotheekveluwezoom.nl/agenda of bij de Bibliotheek Velp, 026-3619003. Deelname is gratis en lidmaatschap van de bibliotheek niet nodig.