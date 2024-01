Nisrine Mbarki komt naar Bibliotheek Eerbeek

BRUMMEN/EERBEEK – Op donderdag 25 januari komt de dichter Nisrine Mbarki op uitnodiging van de Boekensteun naar de Bibliotheek Eerbeek. Haar lezing begint om 20.00 uur.

Mbarki (1977) is naast dichter, schrijver, vertaler ook programmamaker. Ze schrijft korte verhalen, theaterteksten en poëzie. Nisrine is jurylid van De Grote Poëzieprijs en de Jan Campert-prijs. Haar gedichten en columns verschijnen regelmatig in literaire tijdschriften als De Gids en de Poëziekrant. Als literair vertaler vertaalt ze poëzie uit het Arabisch naar het Nederlands. In 2023 was ze te gast in het programma Eus’ Boekenclub. Haar debuutbundel ‘Oeverloos’ verscheen in januari 2022 bij uitgeverij Pluim.

In de pauze is boekhandel Hendriks aanwezig met het boek van deze auteur. Het is dan mogelijk om het direct te laten signeren door Nisrine Mbarki.

In verband met de te verwachten bezoekers en het aantal beschikbare plaatsen is het verstandig snel te reserveren voor deze lezing via bijdebieb.nl. Voor donateurs van de Boekensteun is de entree gratis en de niet donateurs betalen 10 euro.

Foto: Willemieke Kars