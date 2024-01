LAAG-SOEREN – Op zaterdagavond 20 januari houdt de Laag-Soerense sportvereniging SCS voor het eerst het nieuwjaarsschieten in ’t Sprengenhus. Dit is de voortzetting van het traditionele kerstschieten, dat vele jaren een vast onderdeel was van de jaarlijkse decemberactiviteiten in het dorp. Vorig jaar werd besloten het evenement te verplaatsen naar het begin van het nieuwe jaar.

’t Sprengenhus is open vanaf 20.00 uur. Het schieten begint om 20.30 uur. Er zijn mooie prijzen te winnen. De winnaars zijn om uiterlijk 23.30 uur bekend. Deze avond wordt ook opgeluisterd met een rad van avontuur met een zeer aantrekkelijk prijzenpakket en de aanstekelijke humor van de presentator.