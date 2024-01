Nieuwjaarsschieten in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Zaterdag 20 januari stond het traditionele kerstschieten op het programma in Laag- Soeren. Omdat het evenement dit keer niet rond de kerstdagen, maar in het nieuwe jaar plaatsvond, werd het daarom omgedoopt tot nieuwjaarsschieten. In ’t Sprengenhus kwamen vele Soerenaren samen om een schot te wagen. Het was gezellig druk, want naast het schieten was deze avond ook een mooie gelegenheid om dorpsgenoten te ontmoeten en samen te proosten op het nieuwe jaar. Ook waren er mooie prijzen te winnen bij het Rad van Fortuin. De enthousiaste presentator bracht de sfeer er goed in en het nieuwe jaar werd mooi afgetrapt.

Foto: Christa Heine