Nieuwjaarsreceptie vv Loenermark

LOENEN – Op zondag 7 januari vindt de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging Loenermark uit Loenen plaats in de kantine van het clubgebouw in het Lonapark. Het bestuur nodigt alle leden, donateurs, vrijwilligers, sponsors en supporters uit voor de bijeenkomst. Kortom, iedereen die Loenermark een warmhart toedraagt, is vanaf 15.00 uur van harte welkom om gezamenlijk een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.

De jubilarissen worden deze dag ook gehuldigd. In totaal zijn er ruim twintig jubilarissen. Om de jubilarissen de aandacht te kunnen geven die ze verdienen worden ze voorafgaand aan de receptie gehuldigd.

Om 13.30 staat traditioneel een wedstrijd tussen het jeugd- en senioren G-team (voetballers met een beperking) en spelers van Loenermark 1 op de planning.