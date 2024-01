Nieuwjaarsreceptie gemeente Brummen

BRUMMEN – Het gemeentebestuur van Brummen houdt dinsdag 9 januari een nieuwjaarsbijeenkomst. Inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven zijn vanaf 19.30 uur welkom in de centrale hal van het gemeentehuis in Brummen. Het thema is dit keer ‘wonen’ en er zijn verschillende activiteiten rondom dit thema. Burgemeester Alex van Hedel spreekt zijn nieuwjaarsrede uit en doet ook dit op een manier die past bij het thema.