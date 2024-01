Nieuwjaarsreceptie Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst nodigt inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven uit voor een nieuwjaarsreceptie op woensdag 10 januari in het gemeentehuis in Hengelo. Onder het genot van een hapje en drankje kan iedereen elkaar het beste voor het nieuwe jaar toewensen. De nieuwe waarnemend burgemeester stelt zich nader voor, blikt kort terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2024. Daarnaast wordt de vrijwilliger van het jaar 2023 bekendgemaakt en worden de kampioenen van 2023 gehuldigd. De inloop is deze avond vanaf 19.15 uur, de receptie begint om 20.00 uur.