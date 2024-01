Nieuwjaarsconcert MDVS en Excelsior

DOESBURG/ELLECOM – Na jaren een kerstconcert te hebben gegeven, gooit het orkest van MDVS Doesburg het dit jaar over een andere boeg. Op zaterdag 6 januari staat een nieuwjaarsconcert op de agenda, in samenwerking met het orkest Excelsior uit Ellecom. Samen vormen de muzikanten één groot orkest, onder leiding van dirigent Hans Hilferink. Het concert begint om 19.30 uur en wordt gegeven in het St. Martinusatrium aan de Juliana van Stolberglaan in Doesburg. Op zondag 14 januari om 15.30 uur is hetzelfde concert te beluisteren in het Dorpshuis in Ellecom.

Foto: Felix Hermanns