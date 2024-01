Nieuwjaarsconcert Excelsior Ellecom

ELLECOM – Muziekvereniging Excelsior verzorgt zondag 14 januari een concert tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ellecoms Belang. De muzikanten beloven ‘een zeer gevarieerd programma, met vele herkenbare melodieën’. Het concert wordt geopend door het opleidingsorkest, onder leiding van Femke Tijenk. De leerlingen van de vereniging laten horen wat zij in hun mars hebben. Het grote orkest staat onder leiding van Mark Golub. De Ellecomse muzikanten krijgen versterking van leden van de Voormalige Schutterij Doesburg, waar een intensieve samenwerking mee is opgebouwd. Het concert begint om 16.00 uur en wordt gehouden in Nieuw Bergstein in Ellecom.