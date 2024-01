Nieuwjaarsbijeenkomst Zonnebloem Loenen

LOENEN – In 2024 viert De Zonnebloem Loenen haar 60-jarig jubileum en de Nationale Zonnebloem haar 75-jarig bestaan. Het jubileumjaar start in Loenen met de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 17 januari, vanaf 13.30 uur in De Brink. Deelnemers worden ontvangen met koffie en een oliebol. Er is een muzikaal optreden van Annet Nikamp. Wie denkt dat De Zonnebloem ook misschien wel iets voor hem of haar is, is ter kennismaking welkom op deze bijeenkomst. De kosten bedragen 5 euro. Aanmelden kan via zonnebloemloenenveluwe@gmail.com of 06-57324059.