Nieuwe rolstoelbus voor Plusbus Rheden Rozendaal

RHEDEN/ROZENDAAL – Plusbus Rheden Rozendaal beschikt sinds begin dit jaar over een nieuwe rolstoelbus. De Mercedes Sprinter Tourer werd tijdens het jaarlijkse stamppottenbuffet met alle vrijwilligers gepresenteerd.

De chauffeurs van de Plusbus hebben de beschikking over vier auto’s. Er is recent een Citroën Berlingo rolstoelauto aangeschaft en er waren al een Volkswagen caddy rolstoelauto en Peugeot personenwagen in gebruik. De nieuwe Mercedes Sprinter Tourer biedt plaats aan twee rolstoelen en vier passagiers. De bus kon worden aangeschaft dankzij donaties van de Dullertsstichting en stichting Rhederhofbeheer.

De stichting Vrijwilligers Vervoer Rheden/Rozendaal, oftewel Plusbus Rheden/Rozendaal, verzorgt dagelijks ritten voor 55-plussers en mensen met een beperking binnen de grenzen van beide gemeenten en direct daarbuiten. Maandelijks voert de stichting bijna duizend ritten uit naar bijvoorbeeld ziekenhuizen, dagbesteding of sociale afspraken.

Plusbus Rheden Rozendaal wordt gerund door vrijwilligers. Op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur wordt het kantoor bemenst door planners, die alle aanvragen via e-mail, website en telefoon in behandeling nemen en de planning verzorgen. Zo’n dertig chauffeurs vervoeren de chauffeurs op doordeweekse dagen en zaterdag. De stichting Plusbus Rheden Rozendaal is naarstig op zoek naar planners en chauffeurs om aan alle aanvragen tegemoet te kunnen komen. Vrijwillige chauffeurs hebben zelf de keus wanneer ze willen rijden. Dat kan al vanaf één dagdeel in de week, maar gedurende meerdere dagdelen rijden wordt erg op prijs gesteld. Voor een eerste informatief gesprek kan een e-mail worden gestuurd naar secretaris@plusbusrhedenrozendaal.nl.

plusbusrhedenrozendaal.nl