Nieuwe bomen voor Velp-Zuid

VELP – De gemeente Rheden heeft een beplantingsplan opgesteld voor Veld-Zuid. De komende tijd plant de firma Kapona hier 65 bomen.

Het beplantingsplan is opgesteld in samenspraak met bewoners. Samen met het Burennetwerk Velp-Zuid werd naar plekken gezocht. Ook tijdens de drukbezochte bewonersbijeenkomst in oktober kreeg de gemeente nog een groot aantal suggesties van buurtbewoners. Nadat de locaties zijn gecontroleerd en geschikt waren bevonden, is het beplantingsplan opgesteld.

Er komen bomen met verschillende bloeikleur en bloeitijden, met en zonder vruchten. Grotere bomen waar het kan, kleinere waar de ruimte beperkt is. Het gaat hierbij om het gebied in Velp ten zuiden van de spoorlijn en ten westen van de President Kennedylaan.

Op watisjouwrheden.nl is te zien op welke locatie welke boomsoort komt.