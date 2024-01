VELP – Rolstoelbasketbalvereniging Rhedense Rollers start zaterdag 13 januari met een nieuw seizoen voor de jeugd. Jongeren met een fysieke beperking kunnen zich hiervoor aanmelden via rhedenserollers.nl. Hier is ook meer informatie te vinden. De jeugd traint van 10.00 tot 11.30 uur in sporthal De Dumpel in Velp.