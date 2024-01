Nieuw E-team bij HV Brummen

EERBEEK – Handbalvereniging Brummen start met een nieuw E-team in de competitie. Dit kan doordat er genoeg nieuwe leden zich hebben aangemeld, maar versterking voor dit team is nog steeds welkom. Het team is bedoeld voor 9- en 10-iarige jongens en meisjes, zij spelen gemengd. Iedere weekend wordt een wedstrijd gespeeld en elke donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur getraind in sporthal De Bhoele in Eerbeek. Kinderen mogen langskomen om kennis te maken met de handbalsport, een wedstrijdje meespelen kan ook.

handbal-brummen.nl

Secretariaat, 06-23701444