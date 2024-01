Nationale Voorleesdagen bij Bibliotheek Veluwezoom

DIEREN – Bij Bibliotheek Veluwezoom zijn van woensdag 24 januari tot en met zaterdag 3 februari leuke activiteiten rondom De Nationale Voorleesdagen. Voorleesfeestjes met onder andere wethouders Dorus Klomberg en Ronald van Hoeven en een theatervoorstelling van zangeres en theatermaker Katiuscia Principato. Bij deze activiteiten staat het belang van voorlezen aan het jonge kind centraal: voorlezen beleef je samen.

Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom organiseert de Bibliotheek Veluwezoom voorleesfeestjes. Deze zijn tussen woensdag 24 en dinsdag 30 januari in de bibliotheken in Dieren, Rheden en Velp. In Rheden is wethouder Dorus Klomberg te gast, in Velp wethouder Ronald ter Hoeven.

In de voorjaarsvakantie, op zaterdag 16 februari, is er een kindervoorstelling van zangeres en theatermaker Katiuscia Principato over het boek ‘Help! Een verrassing’.

Op de website van Bibliotheek Veluwezoom staat het volledige overzicht van alle activiteiten.

Een bibliotheekabonnement is voor jongeren onder de 18 jaar gratis. Tijdens De Nationale Voorleesdagen krijgt ieder kind (0 tot 6 jaar) dat nieuw wordt ingeschreven het voorleespopje cadeau.

bibliotheekveluwezoom.nl/nationalevoorleesdagen