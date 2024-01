Naaiateliers Kieskleurig weer van start

REGIO – De naaiateliers van Kieskleurig in de regio gaan deze week weer van start. Eenieder die geïnteresseerd is om te leren naaien is welkom. Anderstaligen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren die graag hun kleding willen leren repareren of pimpen kunnen terecht bij diverse locaties.

Naaiatelier Kieskleurig Dieren begint donderdagmorgen 11 januari van 10.00 tot 12.00 uur in het Duynhuis. Voor deze locatie worden nog enthousiaste vrijwilligers gezocht. Naaiatelier Kieskleurig Rheden begint op dinsdagmiddag 9 januari van 14.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis. Kieskleurig Doesburg start op woensdagmiddag 10 januari van 14.00 tot 16.00 uur in het jongerencentrum 0313 op de Linie. Iedereen is welkom om een keer vrijblijvend langs te komen.

desireekester@dkester.nl