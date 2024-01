Muzikale lezing Frits de Lange

SPANKEREN – Frist de Lange, hoogleraar ethiek en docent aan de filosofische academie op Kreta, verzorgt woensdag 17 januari een muzikale lezing in de Petruskerk in Spankeren. Hierbij gebruikt hij zijn recent verschenen boek ‘Overweldigend. Leven met wat je niet in de hand hebt’ als leidraad. Hoe kan je van het leven blijven houden als je de greep erop verliest, dat is de vraag die centraal staat. De mens dacht lang dat hij de wereld onder controle had, maar gebeurtenissen als de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie en de klimaatcrisis brachten het besef dat het leven niet in de hand te houden is. De Lange vraagt zich af: ‘Kunnen we vandaag een nieuwe spirituele houding vinden tegenover dat wat aan onze greep ontsnapt?’

Op een boeiende en prikkelende manier zal Frits de Lange vertellen over zijn boek. Zijn lezing wordt afgewisseld met indringende liedjes over kwetsbaarheid, pijn en verlangen, maar ook over geloof, schoonheid en intens geluk, gezongen door Eessa Frieman. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, na afloop wordt er een collecte gehouden.

