Muziekvereniging Eendracht Eerbeek viert 125-jarig bestaan

EERBEEK – Muziekvereniging Eendracht viert dit jaar haar 125-jarig bestaan. De Eerbeekse vereniging werd opgericht op Tweede Kerstdag 1898 en gaat in 2024 een muzikaal jubileumjaar tegemoet.

Om dit bijzondere jubileum te vieren is een speciale commissie opgericht, die al een vol jaarprogramma heeft opgesteld. Eva Wensink, lid van de jubileumcommissie, vertelt: “We willen niet alleen een feest voor onszelf, maar dit jubileumjaar samen vieren met de Eerbeekse bevolking, ondernemers en omliggende (muziek)verenigingen. We organiseren het hele jaar door muzikale activiteiten voor jong en oud.”

Op zaterdag 9 maart staat er bijvoorbeeld een groot jubileumconcert in sporthal De Bhoele op het programma. “Nieuw dit jaar is dat we een ‘feestconcert’ geven in de middag”, zegt Wensink. “Dit is speciaal voor mensen uit bijvoorbeeld zorgorganisaties of anderen voor wie de drempel voor het avondconcert te groot is.”

Feest zonder muziek

In 1898 vond de inhuldiging plaats van koningin Wilhelmina en in dat jaar waren er veel festiviteiten. “Er was echter geen muziekvereniging aanwezig in Eerbeek om de festiviteiten muzikaal te omlijsten”, geeft Eendracht-voorzitter Davy te Bokkel aan. “Lokale ondernemers, directie van de papierfabrieken en de Eerbeekse bevolking besloten dat dit niet kon en daarom werd op Tweede Kerstdag Eendracht opgericht.”

In al die jaren is Eendracht uitgegroeid naar een stabiele vereniging met een groot aantal leden en bijbehorende orkesten. “Ik denk dat Eendracht in al die jaren breed vertegenwoordigd is geweest binnen de Eerbeekse samenleving”, zegt Te Bokkel. “We zijn een doorsnede van de maatschappij en we komen jaarlijks meerdere malen direct of indirect in contact met alle huishoudens in Eerbeek.”

De muzikanten geven regelmatig optredens en concerten, maar zijn ook een belangrijk onderdeel van jaarlijks terugkomende evenementen in het dorp. Denk bijvoorbeeld aan de intocht van de Avond4daagse, de bijenmarkt en de dodenherdenking op 4 mei.

Bijzonder is dat het fanfareorkest al sinds 1948 op het hoogste muzikale niveau van fanfare- en harmonieorkesten speelt. “Zeg maar de eredivisie van het betaalde voetbal”, omschrijft Te Bokkel.

KIEMMM

In 2010 is door initiatief van Eendracht Stichting Kinderen In Eerbeek Maken Muziek (KIEMM) opgericht. Er werden honderd instrumenten aangeschaft om blazersklassen op te richten op alle basisscholen in Eerbeek. De kinderen in groepen 6 kregen muziekles, gericht op samen muziekmaken. Hierbij draait het niet om muzieknoten leren, maar om improvisatie en de fantasie van de kinderen. Door KIEMM heeft de gemeente Brummen de optie van deze blazersklassen eens per twee jaar opgenomen in het cultuurmenu, dat via Stichting Welzijn Brummen aan de scholen wordt aangeboden. Eendracht heeft hiervoor samen met KIEMM voor de instrumenten gezorgd.

Een deel van de inkomsten, onder andere bestemd voor het muziekonderwijs, haalt de vereniging op met de inzameling van oud papier. Vrijwilligers gaan elke zaterdag op pad om papier op te halen in het dorp. “Deze inkomsten zijn, samen met particuliere donateurs, het financiële fundament voor onze vereniging. Op deze manier kunnen we laagdrempelig muziekonderwijs blijven aanbieden in Eerbeek”, aldus Te Bokkel.