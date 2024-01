Muziek van ABBA en Doe Maar bij tweede editie Tribute to Yesterday

EERBEEK – Na een succesvolle eerste editie kon een vervolg dit jaar natuurlijk niet uitblijven: op vrijdag 19 januari gaat in Eerbeek het dak eraf tijdens de tweede editie van Tribute to Yesterday. Op het podium komen de beste tributebands, die muziek spelen van Doe Maar en ABBA. Zaterdag 20 januari is het weer tijd voor hardstylefeest Hard en Nieuw.

Na de drukke decembermaand, die vooral gevuld is met gezelligheid met familie, is januari meestal lang en donker. Hoe leuk is het dan om met vrienden af te spreken en elkaar te ontmoeten bij een leuke band? Met dit idee zette evenementenorganisator Yannick Hilger begin dit jaar de eerste editie van Tribute to Yesterday op. “Bezoekers hebben toen genoten van een avond muziek van Queen en Coldplay”, blikt hij terug. “Het liep precies zoals ik me had voorgesteld: veel oude vrienden die elkaar weerzagen, goede muziek en een gezellig feest.”

Doe Maar en ABBA

De tweede editie belooft volgens Hilger nog mooier te worden. “Ik heb echt goede bands weten te strikken. Ik zorg dat ze op een mooi podium staan, met een goede lichtshow en special effects. Er komt weer een verwarmde tent op het Kerstenterrein, met bar.” De garderobe is in principe gratis, maar wordt bemand door leden van het Alpe d’Huzes-team Klarenbeek, die een bijdrage aan de sponsorpot zeker kunnen waarderen.

Rondje Doe Maar speelt alle grote hits van Doe Maar, die iedereen kent. Doe Maar behoort tot de meest succesvolle Nederpopbands en de hits zijn nog dagelijks op de radio te horen. Doe Maar zelf is niet meer live te zien, maar Rondje Doe Maar zorgt ervoor dat deze nummers nog steeds te horen zijn.

Does Your Mother Know omschrijft zichzelf als een ‘rockende tribute aan ABBA’. Deze band brengt de bekende hits in een modern jasje, waarbij recht wordt gedaan aan het brede, tijdloze repertoire van deze Zweedse wereldband.

Tribute to Yesterday is voor iedereen van 15 jaar en ouder en wordt op vrijdag 19 januari gehouden. De tent opent om 20.00 uur. Kaarten zijn online te koop en fysiek bij Primera Tabor in Eerbeek.

Hard en Nieuw

Voor wie meer van een andere muziekstijl houdt, is er zaterdag 20 januari weer Hard en Nieuw, dé manier om het nieuwe jaar in het gaan met de beste hardstyle muziek. Ook hiervoor heeft Hilger de beste DJ’s weten te boeken. “Headliners van festivals als Defqon en Rebellion komen hiervoor naar Eerbeek”, zegt hij. De muziek gaat nog een tandje harder dan vorig jaar en daarom heeft het festival nu de ondertitel ‘Raw Edition’ meegekregen. Op het podium komen Vertile, Cryex, Dual Damage, Aversion en Quasar.

Dit feest is in dezelfde, lekker verwarmde, tent op het Kerstenterrein en begint om 20.00 uur. Minimum leeftijd is 16 jaar, identificatie verplicht. Ook hiervoor zijn online kaarten te koop.

tributetoyesterday.nl

hardennieuw.nl