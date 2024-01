Muziek op schoot in de bieb

BRUMMEN – In de bibliotheek in Brummen is Muziek op schoot weer gestart. Baby’s, dreumesen en peuters vinden het heerlijk om met muziek bezig te zijn. En hun ouders en begeleiders ook: samen met je kindje liedjes zingen, dansen, klappen, luisteren, muziek maken en spelletjes spelen levert heel wat kostbare geluksmomentjes op.

De workshop duurt ongeveer één uur en wordt verzorgd door Lidia Olsthoorn. Iedereen met kinderen van 0 tot 3 jaar is van harte welkom. Vrijdag 2 februari van 15.00 tot 16.00 uur is de eerstvolgende workshop in de bibliotheek in Brummen. Aanmelden voor de workshops kan via de agenda op bijdebieb.nl.