Mozart in Grote Kerk Velp

VELP – Op uitnodiging van de Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein spelen Camiel Boomsma en Marieke Vos zondag 28 januari in de Grote Kerk in Velp. Vanaf 15.00 uur brengen zij een programma met werken voor piano en klarinet.

Klarinettist Marieke Vos is als kamermusicus en soliste veelvuldig te vinden op nationale en internationale podia. Daarnaast is zij regelmatig te horen op NPO Klassiek. Haar klarinetspel kenmerkt zich door een warme klank en muzikaliteit. Pianist Camiel Boomsma wordt geprezen door internationale pers en publiek om zijn gevoelige en indringende spel. Boomsma heeft op vele grote nationale en internationale podia en series opgetreden.

mozartkring.nl