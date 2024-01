‘Mooi spul van Jul’ bij toneel De Gulle Lach

LOENEN – Toneelvereniging De Gulle Lach uit Loenen is momenteel bezig met het laatste deel van de oefenperiode van de komedie, die begin februari op de planken wordt gebracht. De vereniging heeft dit jaar de keuze laten vallen op een klucht in drie bedrijven van W.A. de Groot, genaamd ‘Jul Jul Jul … van Epscheuten hep mooi spul’.

Onder de regie van Sophia Praat hebben de verschillende personages in het stuk al behoorlijk handen en voeten gekregen en het lijkt erop dat verschillende rollen de spelers werkelijk op het lijf geschreven zijn.

Het stuk speelt zich af in de winkel van Diederik van Epscheuten, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Van alles is er te koop in deze kringloopwinkel, maar wordt er ook wel eens iets verkocht? Zijn vrouw Daphne is van mening dat het bij Diederik nogal ontbreekt aan handelsgeest en gaat zich er, tot zijn ongenoegen, hartgrondig mee bemoeien. En dat leidt tot grote problemen. Als meerderen zich ermee gaan bemoeien, komt dat de zaak niet echt ten goede. Wie meer wil weten waar alle verwikkelingen toe leiden, kan dit in een van de uitvoeringen zien.

De voorstellingen zijn op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari, beide dagen om 20.00 uur en op zondag 4 februari om 14.00 uur. Er wordt gespeeld in dorpscentrum De Brink. Bij alle voorstellingen is er in de pauze een verloting met een spectaculaire hoofdprijs. Kaarten kosten 6 euro en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Spar Bonder te Loenen en Tabor Primera te Eerbeek. Indien nog voorradig zijn ze ook aan de zaal te koop.