Mirthe Jansen uit Dieren wil BMX droom waarmaken in 2024

DIEREN – De 9-jarige Mirthe Jansen werd in 2023 Nederlands Kampioen op het NK van de NFF (Nederlands Fietscross Federatie). Ze droomt ervan om ook op EK of WK te schitteren. Om deze droom te realiseren is geld nodig. Ze is dan ook een crowdfundingsactie gestart om het benodigde bedrage bij elkaar te sprokkelen.

De jonge Dierense sporter begon in 2019 met BMX’en. In 2020 begon ze wedstrijden te rijden in de regio. Dat ging zo goed dat ze een licentie aanvroeg bij de KNWU. Met deze licentie kon ze ook wedstrijden in België en Duitsland gaan rijden. In 2022 wist Mirthe zich te kwalificeren voor het NK, EK en NK. Ze behaalde een vierde plek tijdens het WK in de categorie meisjes 8. Ook in 2023 wist ze zich voor alle toernooien te plaatsen.

Tijdens het Nederlands Kampioenschap NFF werd ze kampioen. Het was spannend tot de laatste meter. “Ik ging als derde weg en in de laatste bocht kon ik de laatste tegenstander inhalen. Bang om te vallen was ik niet en ook waren er geen zenuwen, ik weet nou eenmaal dat het een risicosport is. Ik ben wel eens gevallen, maar dan zit ik een paar uur later gewoon weer op de fiets”, vertelde Mirthe eerder aan deze krant.

Het doel voor 2024 is om naar het WK in Amerika en EK in Italië te gaan. Om dit mogelijk te maken is er veel geld nodig om de reis en het verblijf te bekostigen. Via de website hyvgtf.nl kan een donatie worden gedaan. “Papa en mama willen er alles aan doen om dit waar te kunnen maken voor mij, maar ik heb hier ook wat (financiële) steun van buitenaf voor nodig”, vertelt Mirthe.

yvgtf.nl/talentboek/sport/mirthe-jansen-naar-het-ek-wk-bmx