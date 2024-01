Met gids op pad over de Veluwe

RHEDEN – Op zondag 7 januari van 11.00 tot 13.00 uur is het mogelijk met een gids van Natuurmonumenten op pad te gaan in Nationaal Park Veluwezoom. De start is bij Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden. Meewandelen kost 7 euro voor leden van Natuurmonumenten en 10 euro voor niet-leden. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom. Deze wandeling is voor volwassenen. Honden mogen helaas niet mee.