Meespelen met badmintonclub

DIEREN – Badmintonvereniging DBC’79 in Dieren start het nieuwe jaar met twee speel-maar-mee-avonden waar iedereen aan mee kan doen. Op maandagen 8 en 15 januari kunnen sportievelingen vanaf 19.45 uur kennis komen maken met de vereniging. Er wordt gespeeld in sporthal Theothorne in Dieren. Deelnemers hoeven alleen te zorgen voor zaalschoenen en sportkleding. Leenrackets zijn aanwezig. Aanmelden is niet nodig.