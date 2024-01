Maryon Snelder is de nieuwe Ridder in de Orde van de Rhedense Leeuw

RHEDEN – Op zaterdag 13 januari was het weert tijd voor de jaarlijkse Pronkzitting van carnavalsvereniging De Heiknüüters in Rheden. Traditioneel wordt op deze avond de Ridder in de Orde van de Rhedense Leeuw bekendgemaakt.

Eerst moest echter nog iets anders geregeld worden. Kees Staats, die al ruim twintig jaar de Ridderslag uitvoert, had aangegeven hiermee te willen stoppen. Er moest dus iemand anders worden benoemd. Tijdens deze wisseling van de wacht werd Kees Staats eerst ontdaan van de baret en mantel die hij altijd droeg bij de Ridderslag. Het zwaard mocht hij nog even bij zich houden. Daarna was het tijd om zijn vervanger binnen te halen. Dit was ook meteen een mooie gelegenheid om aan deze functie een officiële naam te koppelen en wel die van Commandeur in de Orde van de Rhedense Leeuw. Als eerste Commandeur werd Jan Jansen benoemd en hij kreeg de daarbij behorende ambtsketen omgehangen. Als laatste kreeg hij uit handen van Kees Staats het zwaard overhandigd.

Na weer een mooie dans van de dansgarde was het grote moment aangebroken om de nieuwe Ridder bekend te maken. Iedereen werd verzocht te gaan staan en op basis van het antwoord op een aantal vragen te blijven staan of weer te gaan zitten. Na een aantal vragen stond er slechts nog één iemand: Maryon Snelder. Zij werd benoemd tot 41e Ridder in de Orde van De Rhedens Leeuw.

Na een kort overzicht van haar levensloop en de activiteiten die zij voor de gemeenschap heeft uitgevoerd, kreeg zij de zilveren speld opgespeld en de bijbehorende oorkonde overhandigd. De uiteindelijke ridderslag zal plaatsvinden op zaterdag 3 februari om 15.30 uur bij de Rhedense Leeuw op het Meester B. van Leeuwenplein en zal worden uitgevoerd door de heer Jan Jansen.