Looptrainingen bij Loopgroep Jutberg

LAAG-SOEREN – Loopgroep Jutberg uit Laag-Soeren nodigt leden én nieuwelingen uit om vanaf januari weer gratis te komen trainen. Dat gebeurt in een groep in de natuur ten noorden van camping de Jutberg.

Met een uitgebalanceerd programma wordt gewerkt aan conditie en snelheid. De wisselende ondergrond en verschillende niveaus worden gebruikt om elkaar uit te dagen en te verbeteren. Er wordt in januari iedere zaterdag getraind; de start is om 9.00 uur vanaf het restaurant op camping De Jutberg. Na januari wordt er eens per 4 of 5 weken ‘ergens in de buurt’ getraind.

Voor wandelaars is er een mogelijkheid om 1,5 uur te genieten van een mooie wandeling; ook hieraan zijn geen kosten verbonden. In de winter is er de mogelijkheid om na afloop binnen om te kleden en koffie te drinken.

loopgroepjutberg@outlook.com

06-53497450