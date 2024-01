Lokale finale voorleeswedstrijd

EERBEEK – Zaterdag 3 februari strijden de beste voorlezers uit de gemeente Brummen in de lokale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Dit doen zij in de bibliotheek in Eerbeek, vanaf 14.30 uur. De tien schoolkampioenen lezen een stukje voor uit hun favoriete boek. Een jury zal beoordelen wie de beste is en doorgaat naar de regionale finale, op 13 maart in Zevenaar. De jury bestaat uit burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen, Jolien Gielen van boekhandel Primera Bosman, Marguerite Tuijn van de Stichting Welzijn Brummen en Tessa Wassink, voorleeskampioen van Voorst in 2023. De presentatie wordt gedaan door Rosanne van Herksen.