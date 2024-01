Loenen gehuld in kerstsfeer

LOENEN – Leden van de Loenense Ondernemersvereniging Lomivé zijn, samen met een aantal vrijwilligers, druk bezig geweest om het dorp weer in kerstsfeer te brengen. Er is een groot aantal kerstbomen gekocht om langs de doorgaande wegen te plaatsen. Sinds kort kunnen de weggebruikers van de Eerbeekseweg en Hoofdweg weer genieten van prachtig verlichte kerstbomen.

Het is ieder jaar weer een forse klus om de bomen een plekje te geven in de stoep of elders naast de weg. Ook moet er dan nog een aansluiting zijn voor de lampjes, zonder stroom immers geen licht. De aanwonenden verlenen allemaal spontaan hun medewerking. Verkeer dat vanaf Eerbeek en Beekbergen Loenen binnenrijdt wordt met een welkomstwoord hartelijk begroet.