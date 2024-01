Locals Live in Theothorne

DIEREN – Zondagmiddag 21 januari is er een nieuwe editie van Local Live in Theothorne in Dieren. Band a Go Go’ speelt de mooiste nummer uit de Top2000. Grote namen, maar ook eendagsvliegen en nummer die alweer uit de lijst zijn verdwenen komen voorbij. De band speelt van alles door elkaar. Er kan lekker worden gedanst en gezonden, maar met een drankje aan de bar hangen kan natuurlijk ook. Het feest begint om 15.00 uur, de entree is gratis.