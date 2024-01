Lezing ‘De Muze en de Kunstenaar’

DOESBURG – Woensdag 10 januari houdt kunsthistorica Monique Hafkamp een lezing over ‘De Muze en De Kunstenaar’ in het Kunstlab Doesburg. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De kosten bedragen 15 euro per persoon, inclusief koffie of thee.

De invloed van muze en model op de persoonlijke en artistieke ontwikkeling van een kunstenaar staan centraal tijdens deze lezing. In de klassieke oudheid waren de negen muzen de godinnen van kunst en wetenschap; het waren halfzussen van de god Apollo. Wie waren zij en wat is hun rol geweest tot op heden?

Opgave kan via elzabouwman@gmail.com. Kunstlab Doesburg bevindt zich aan de Ooipoortstraat 21.