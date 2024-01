Lezing bij PCOB Doesburg

DOESBURG – De PCOB-afdeling Doesburg en omgeving komt dinsdag 23 januari weer bijeen in het restaurant van Grotenhuys. Ruud Knol verzorgt een lezing, getiteld ‘Tussen Veluwe en IJssel’. Knol is geboren en getogen in Apeldoorn en heeft een passie voor de bronnen, sprengen, beken, het Apeldoorns kanaal, de talrijke poelen en de IJssel. Deze wateren vormen de rode draad in zijn verhaal. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom.