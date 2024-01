Lelikoor zingt in de Martinikerk

DOESBURG – Het Lelikoor uit Amsterdam brengt zondag 28 januari het programma ‘Weint nicht um meinen Tod’ in de Martinikerk in Doesburg. Dit omvat koormuziek gecomponeerd door vier leden van de grote Bachfamilie, ter gelegenheid van een rouwplechtigheid of een herdenking. Alle teksten gaan over een manier om in het reine te komen met het sterven of proberen inzicht te geven in het leven na de dood. Volgens de organisatie behoren deze werken tot de mooiste composities uit de Barok.

Het concert begint om 16.00 uur. Kaarten zijn te koop via hetlelikoor.nl/concerten en in de kerk.