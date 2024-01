Lelikoor in Martinikerk

DOESBURG – Zondag 28 januari geeft het Lelikoor uit Amsterdam een concert in de Martinikerk in Doesburg. Aanvang is 16.00 uur.

Op het programma staat koormuziek van Bach; niet alleen de bekende Johann Sebastian, maar ook enkele muzikale familieleden. Zij schreven prachtige koormuziek voor uitvaarten en herdenkingen. Het Lelikoor is een Amsterdams kamerkoor dat bestaat sinds 1987. De zangers zijn goed geschoolde amateurs met een brede ervaring in de koormuziek.

JanJoost van Elburg een veelgevraagd dirigent, editor, docent en vocal coach. Als zanger trad hij op met diverse ensembles, zoals The Tallis Scholars, het Groot Omroepkoor en Cappella Tratensis. Na zijn afstuderen aan het Conservatorium, richting koordirectie, werkte hij in Engeland als dirigent van The Renaissance Singers en het Reading Bach Choir. Naast gastdirigent bij Polyhymnia in New York werk hij in Amsterdam met het Lelikoor en het Westerkerkkoor. Kaarten kosten 20 euro en zijn online en aan de deur te koop.

