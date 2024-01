Leerorkest voor volwassenen bij Wilhelmina Spankeren

SPANKEREN – Muziekvereniging Wilhelmina in Spankeren start op zondag 18 februari met een leerorkest voor volwassenen. Mensen die altijd al een muziekinstrument hebben willen leren bespelen of vroeger muziek hebben gemaakt en dit weer willen oppakken, gaan tien weken aan de slag met een instrument. Ze krijgen les van dirigent Amanda van de Veer en worden ondersteund door muzikanten van de vereniging. Dit gebeurt op een ontspannen manier en muzikale ervaring is niet nodig.

Deelnemers aan dit Volwassen Leer Orkest (VLO) kunnen kiezen uit bugel/trompet, hoorn, trombone, saxofoon, bariton, bas of slagwerk. Ze kunnen een instrument lenen en dit ook mee naar huis nemen om te oefenen. De lessen zijn op zondagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur in het dorpshuis in Spankeren. Na de tien lessen is er op zaterdag 25 mei een afsluitend concert.

De kosten bedragen 10 euro per les en ook de Gelrepas kan worden gebruikt. Aanmelden voor het VLO kan tot 1 februari via info@wilhelmina-spankeren.nl.

Foto: Berry Eskes

wilhelmina-spankeren.nl