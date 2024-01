Laatste viering in Martinuskerk

DOESBURG – Zondag 7 januari was de laatste eucharistieviering in de katholieke Martinuskerk in Doesburg. Omdat ook in Doesburg de belangstelling terugloopt en het onderhoud van een kerkgebouw nou eenmaal veel geld kost, heeft de Parochie St. Willibrordus besloten de kerk in Doesburg te sluiten. De H. Andreaskerk in Zevenaar wordt de plek waar parochianen in de Liemers samen kunnen komen.

Maar eerst werd zondag afscheid genomen van de Martinuskerk. Pastoor Thanh ging voor in de slotviering, die druk werd bezocht. Koren Per Cantare en St. Cecilia leverden een muzikale bijdrage. Aan het slot van de viering bedankte het bestuur van de parochie de vele vrijwilligers voor hun taken. Ds. Elise Wijnands bedankte de parochie voor de fijne samenwerking die in coronatijd is ontstaan tussen de verschillende Doesburgse kerken.

Pastoor Thanh besloot de viering door de monstrans met het Allerheiligste de kerk uit te dragen en in de Mariakapel te plaatsen. Het relikwie wordt nog overgeplaatst naar de kerk in Zevenaar.

Foto: Hanny ten Dolle