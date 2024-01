Koor Chic & Shanty sluit jaar traditioneel af

BRUMMEN – Vrouwenkoor Chic & Shanty uit Brummen heeft het jaar op zondag 24 december afgesloten met een traditioneel kerstconcert bij serviceflat De IJssel in Zutphen. Er werden kerstliederen gezongen en ook zongen de dames mee met de kerstdienst.

Het was een bewogen jaar voor de zangeressen. Ze hebben veel optredens verzorgd in verzorgingshuizen en voor stichting de Zonnebloem en in december het 12,5-jarig bestaan van het koor gevierd. In november gaf dirigente Merel Harkink aan dat zij vanwege haar gezondheid na acht jaar het koor moest verlaten. Een vervanger werd gevonden in dirigente en pianiste Tatiana Laryna. Zij begint op donderdag 10 januari met de repetities op de nieuwe locatie: café Concordia in Brummen.