Koninklijke Orkest Tata Mirando in Doesburg

DOESBURG – In het kader van tien jaar Podium Doesburg is het Koninklijke Orkest Tata Mirando op zaterdag 27 januari opnieuw te gast. De onvervalste zigeunermuziek van pianist, zanger en muzikaal leider Djangela Mirando, de kleinzoon van oprichter Joses Weiss, roept een specifieke muzikale sfeer op. Zijn ensemble put uit een rijk en gevarieerd muziekrepertoire.

Van kinds af aan leerde Djangela de Mirando-muziek spelen van zijn vader en ooms, zowel op de piano als op de contrabas. Door de vele optredens heeft Djangela in orkestverband en als solo-pianist een schat aan ervaring opgebouwd. Het repertoire is opgebouwd vanaf begin 1900 toen de grootvader van Djangela, Joseph Mirando, met zijn vader en broers in het Duitse zigeuner-orkest Weiss speelde.

Rond 1913 kreeg het ensemble het predicaat ‘koninklijk’ toegekend door Groothertogin Louise von Baden en mocht er worden opgetreden aan het hof van de Duitse keizer Wilhelm II. Deze koninklijke toekenning is vol trots voortgezet in de naamgeving van het toenmalige Koninklijk Zigeunerorkest Mirando onder leiding van Tata Mirando en duidt nog steeds op een speciale band met ons Koningshuis. In 2013 werd Djangela met zijn zigeuner-ensemble uitgenodigd voor een optreden op Huis ten Bosch ter gelegenheid van de 75-ste verjaardag van toenmalig Koningin Beatrix.

Aanvang is 20.00 uur. Een kaartje kost 17,50 euro.