Koken met seizoenen en uit de natuur

BRUMMEN – Op dinsdag 30 januari start de kookcursus eten met de seizoenen en uit de natuur bij Onze Droom in Brummen. De lessen worden maandelijks op dinsdag gehouden van 16.30 tot 20.00 uur. Tien keer in de keuken van ontmoetingsruimte Onze Droom in Brummen en twee keer bij de cursusleidster Marita Klein in haar keuken en tuin. De cursus is bedoeld voor mensen, die niet (vaak) koken en/of met meer verse producten willen koken, in plaats van uit pakjes en zakjes. Elke keer wordt er een voorgerecht, een hoofdgerecht en een toetje gemaakt. De deelnemers doen van tevoren de boodschappen en gaan dan samen aan de slag om een maaltijd met groenten uit het seizoen of uit de tuin klaar te maken.

Begonnen wordt met te inventariseren wat alle deelnemers graag willen leren koken. Dan wordt er een jaarprogramma gemaakt en dat voeren de deelnemers samen uit. De cursus wordt georganiseerd door Onze Droom, waarbij wordt samengewerkt met RIWIS-Buiten de Veste en de cursus is mogelijk gemaakt door een subsidie in het kader van het Preventieakkoord Samen Gezond in de gemeente Brummen. De kosten voor deelname zijn 50 euro.

Inlichtingen en opgave bij Marita Klein, via 06-13576825, st.onzedroom@gmail.com of 06-10658315.