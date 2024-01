Kofferbend in de Peerdestal

ELLECOM – Zondag 4 februari staat de zevenkoppige Kofferbend op het podium van Sunday Live Café in Ellecom. De band speelt hits van de afgelopen decennia met een meerstemmigheid van maar liefst vier vocalisten. De muzikanten hebben een veelzijdig repertoire met onder andere ABBA, Eagles en The Pointer Sisters, maar ook bekende artiesten van tegenwoordig, zoals Flemming, Di-rect en Goldband. Dansbare muziek wordt afgewisseld met nummers om even bij te tanken met een drankje. De zaal gaat om 15.00 uur open en de entree is gratis.