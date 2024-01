Kindertuin in Rozendaal zoekt vrijwilligers

ROZENDAAL – De kindertuin in Rozendaal zoekt nieuwe vrijwilligers voor het team dat verantwoordelijk is voor het programma (tuinteam) én vrijwilligers die kinderen op zaterdag willen begeleiden in de moestuin.

De kindertuin in het beekdal in Rozendaal gaat nu zijn vierde jaar in. De afgelopen drie jaar zijn tientallen kinderen met veel plezier in hun moestuintjes bezig geweest: zaaien, planten, wieden en natuurlijk oogsten. Ook waren er allerlei andere activiteiten die te maken hebben met de natuur. Een groep enthousiaste vrijwilligers maakte dit mogelijk. De groep vrijwilligers bestaat uit het tuinteam, de zaterdagvrijwilligers en bestuursleden van de stichting Rozendaal Groen.

Tuinteam

Het tuinteam is samen met bestuursleden verantwoordelijk voor het programma in de kindertuin. Ze organiseert de werkzaamheden in de tuin en draait de kindertuin samen met de andere vrijwilligers op de zaterdagmiddag van april tot oktober. Tijdens de schoolvakanties is er geen kindertuin. Ze zijn met de kinderen lekker buiten bezig met moestuinieren. Voor de nieuwe vrijwilligers geldt dat groene vingers een pré zijn maar dat enthousiasme, inzet en kunnen samenwerken belangrijker zijn. Voor het tuinteam start in maart een cursus ‘met kinderen werken in de moestuin’. Het werk als tuinvrijwilliger kost zo’n 6 tot 8 uur per maand. Eén keer in de drie, vier weken ben je op zaterdagmiddag actief in de kindertuin.

Zaterdagvrijwilligers

Daarnaast zijn er zaterdagmiddagvrijwilligers die samen met het tuinteam de kinderen begeleiden in de tuin. De kindertuin is open tussen 14.00 uur en 15.15 uur en één keer in de 3-4 weken ben je als vrijwilliger aan de beurt.

Aanmelden kan via kindertuin.rozendaal@gmail.com.