Kinderen weer druk in de weer met kerstbomen

BRUMMEN – Woensdag 10 januari was de jaarlijkse kerstboominzameling in de gemeente Brummen. In Eerbeek en Brummen kon iedereen zijn oude kerstboom komen inleveren. De inzameling is voor vele kinderen een mooie gelegenheid om een wat centjes te verdienen. Sommigen gaan al dagen vantevoren op pad om zoveel mogelijk bomen te verzamelen. Het drietal op deze foto was ook druk aan het slepen met kerstbomen bij Dierenpark t’Goor in Brummen. Ze hadden de bomen in de tuin van hun opa verzameld.

Nadat ze de laatste boom gezamenlijk naar het inzamelpunt hadden gesleept posseerden zij trots voor de foto.

Foto: Cynthia Vos