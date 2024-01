Kerstboominzameling gemeente Brummen

EERBEEK/BRUMMEN – Zoals ieder jaar houdt de gemeente Brummen begin januari een kerstboominzameling. Op woensdag 10 januari tussen 13.30 en 16.30 uur kunnen op verschillende plekken weer kerstbomen worden ingeleverd.

De kerstboominzameling betekent voor veel kinderen en verenigingen een mooie aanvulling op spaarpot en budget. Elke boom brengt 50 cent op. De inzameling is niet voor bedrijven bedoeld. Het is de bedoeling de bomen in te leveren zonder pot of staander.

In Brummen is de inzameling bij het gemeentelijk afvaldepot aan de Arnhemsestraat en bij dierenpark ’t Goor aan de Troelstralaan. In Eerbeek kunnen bomen worden ingeleverd op het grasveld op de hoek Volmolenweg en Poelkampstraat, de groenstrook bij kindcentrum De Sterrenbeek aan de Derickxkamp en op de parkeerplaats van de Eerbeekse Boys aan de Veldkantweg.

De gemeente verzoekt mensen met grote partijen deze te brengen naar het afvaldepot in Brummen of bij de Eerbeekse Boys.