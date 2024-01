Kampioenen bij volleybalvereniging Spiker

EERBEEK – Volleybalvereniging Spiker uit Eerbeek heeft de eerste helft van de competitie zeer succesvol afgerond met twee kampioenteams. De meisjes N6-1 en jeugd meiden B werd kampioen. Het was een seizoen met veel spannende wedstrijden voor de meiden en ze hebben er hard voor moeten werken. Als beloning werden ze door de voorzitter in het zonnetje gezet en kregen ze een lekkere taart. Meisjes N6-1 is met Meike Jurrius, Maud Nijenhuis, Saar Verheul kampioen geworden in de Topklasse. Spiker MB1 is kampioen geworden in de 2e klasse. Zij promoveren hierdoor naar de 1e klasse.