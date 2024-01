Kaartmarathon Eerbeekse Boys

EERBEEK – Bij de Eerbeekse Boys staat zaterdag 13 januari de jaarlijkse kaartmarathon op de agenda, die inmiddels al decennialang wordt gepeeld. Er wordt die dag gespeeld in de kantine van de voetbalvereniging aan de Veldkantweg in Eerbeek. Jokeraars en klaverjassers zijn welkom om een kaartje te komen leggen. Deelname kost 12,50 euro per persoon. De marathon begint om 10.00 uur en er wordt gespeeld tot ongeveer 17.00 uur. De zaal is geopend vanaf 9.30 uur. Er zijn mooie prijzen te winnen en er is een verloting. Opgave kan tot woensdag 10 januari via mtabor01@hetnet.nl of telefonisch bij Wim Bosman, 0313-652076, of Meine Tabor, 06-30338248.