Kaarten bij Kindervreugd

DOESBURG – Speeltuin Kindervreugd aan de Marijkelaan in Doesburg beschikt over een prachtig, duurzaam clubgebouw. Dit wordt niet alleen gebruikt door bezoekers van de speeltuin, maar er worden ook regelmatig leuke activiteiten georganiseerd. Zo zijn er nu plannen voor een kaartmiddag of -avond voor mensen die het leuk vinden om te klaverjassen of jokeren. Er zijn al wat mensen die zich hebben aangemeld, maar meer spelers zijn welkom. Aanmelden hiervoor kan via 06-44383028. Mogelijk wordt er op woensdag 17 januari gestart. Of het dan de middag of avond wordt, hangt af van de voorkeur van de spelers.