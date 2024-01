Jubileumfeest Dorpshuis Drempt

DREMPT – Zaterdag 27 januari viert het Dorpshuis in Drempt het tienjarig jubileum.Tien jaar geleden betrok het dorpshuis haar nieuwe onderkomen aan de Kerkstraat in Drempt. Omdat het horecagedeelte na een poosje erg gedateerd was, is er in het voorjaar van 2023 een benefietavond en een grote sponsoractie opgezet. Doel was het café van het dorpshuis de warme en gezellige uitstraling te geven van een bruine kroeg. Vanaf juni zijn vele vrijwilligers in hun vakantie en vrije tijd flink aan de slag gegaan en het resultaat mag er zijn.

Op zaterdag 27 januari is de officiële heropening om 19.30 uur. Aansluitend is er vanaf 20.30 uur een feestavond voor alle inwoners van Drempt en omstreken met een optreden van de band HIK. De toegang is gratis.