Jubilarissen van Sportclub Brummen in het zonnetje

BRUMMEN – Sportclub Brummen is het jaar zaterdag 6 januari sportief begonnen met het jaarlijkse Snerttoernooi. Aansluitend werd een gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden, waarbij diverse jubilarissen en de vrijwilliger van het jaar in het zonnetje zijn gezet.

Een mooie mix van teams deed mee aan het Snerttoernooi. Zo waren er teams van sponsoren, maar ook Vrouwen 1 en de JO19-1 streden om de winst. Ook dit jaar bleek het team van de sponsoren weer het sterkst te zijn.

In zijn nieuwjaarstoespraak blikte voorzitter Paul Busser terug op de successen van het afgelopen jaar en keek hij vooruit naar alles wat de vereniging nog te wachten staat. Hij noemde de KNVB-bekerfinale, die op zaterdag 1 juni bij Sportclub Brummen wordt gespeeld. Op deze dag worden diverse bekerfinales van de regio oost gespeeld op de Hazenberg. De vereniging is er trots op zo’n enorm evenement binnen te hebben gehaald.

Een aantal trouwen leden is in het zonnetje gezet. Hans van Weij werd gehuldigd omdat hij maar liefst 70 jaar lid is van de club. Jos Broekhof en Aljan Annevelink zijn beiden 40 jaar lid. Truus Broekhof en Annie Janssen-Wentink zijn gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap.

Ook was er volop aandacht voor de vele vrijwilligers van de club. Busser had een mooi dankwoord voor iedereen die zich inzet en betrokken is bij de vereniging. Daarnaast werd de Harrie Hassenbach Trofee uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar. Dit keer was dat Leroy Wienholts. Hij zet zich op vele vlakken in voor de vereniging, zowel voor de jeugd als voor de senioren. Zo is hij onder andere wedstrijdsecretaris voor de jeugdafdeling, leider van de zaterdag 4 en maakt hij de planning voor de kantinebezetting op zaterdagochtend.